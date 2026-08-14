Programme ETIncelles : les PME de Seine-Maritime invitées à candidater

Pendant 18 mois, les entreprises retenues pour le programme ETIncelles pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé. L’objectif est notamment de les aider à lever certains blocages administratifs et à faciliter leurs projets de croissance, en s’appuyant sur des experts au sein des administrations.

Pour être candidates, les PME doivent avoir leur siège social en France et ne pas avoir déjà bénéficié d’un programme d’accompagnement. Elles doivent également compter entre 60 et 220 salariés, avoir connu une forte croissance au cours des deux dernières années et afficher l’ambition de devenir une ETI. Une présence ou un projet de développement à l’international ainsi qu’un engagement significatif dans la recherche et le développement sont également attendus.

Jusqu'au 9 octobre

La sélection tiendra compte de la répartition des entreprises sur l’ensemble du territoire. Les PME engagées en faveur de la parité dans leurs équipes dirigeantes et celles qui mènent des actions ambitieuses en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) feront également l’objet d’une attention particulière.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 9 octobre 2026 pour déposer leur candidature. Pour celles qui souhaitent en savoir plus avant de se lancer, un webinaire d’information est organisé le 9 septembre, de 15h à 15h45. La nouvelle promotion sera ensuite lancée le 16 novembre.