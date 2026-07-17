La Communauté urbaine Creusot Montceau met en place une nouvelle permanence de l'Espace Conseil France Rénov’, assurée par le CAUE de Saône-et-Loire, le mardi 21 juillet à la mairie de Génelard. Cette rencontre, accessible uniquement sur rendez-vous, s'inscrit dans le cadre du Pacte Territorial France Rénov’, qui a remplacé l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) en juin 2025.

Les conseillers proposent un accompagnement gratuit aux propriétaires occupants et bailleurs souhaitant engager des travaux. Ils apportent des conseils sur la rénovation énergétique, les solutions techniques, les matériaux adaptés ainsi que les démarches à entreprendre.



Des aides selon les projets

Le dispositif accompagne les habitants tout au long de leur projet de rénovation. Les porteurs de projet peuvent être orientés vers les organismes compétents, notamment pour les aspects techniques, administratifs ou réglementaires.

Des aides financières peuvent également être mobilisées selon les revenus du foyer, la nature des travaux et les critères d'éligibilité. Ces financements peuvent provenir de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ou de la Communauté urbaine. Les travaux visent notamment à améliorer le confort thermique, réduire les consommations d'énergie, adapter le logement au vieillissement ou encore valoriser le patrimoine immobilier. Les rendez-vous sont à réserver directement auprès du service France Rénov’ du CAUE de Saône-et-Loire.