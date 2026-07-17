Amiens accueillera la 2e édition des Rencontres Santé Numérique

La deuxième édition des Rencontres Santé Numérique se tiendra le 23 mars 2027 à Amiens. Fort du succès de la première édition, l'événement entend rassembler une nouvelle fois les professionnels de la santé, du numérique, de la recherche, de la formation et de l'innovation.

Cette rencontre mettra l'accent sur la médecine préventive, l'un des piliers de la médecine dite «des 4P», aux côtés des approches prédictive, personnalisée et participative. Les débats porteront sur l'apport des outils numériques pour anticiper les risques, améliorer le dépistage et accompagner les patients tout au long de leur parcours de santé. L'objectif affiché est de favoriser une évolution vers une médecine davantage tournée vers la prévention que vers le seul traitement des maladies.



Un rendez-vous pour l'écosystème régional

Les organisateurs souhaitent faire de cette journée un lieu d'échanges entre les différents acteurs engagés dans la transformation numérique du secteur de la santé. L'événement est coorganisé par innov'a, l'École d'ingénieurs Jules Verne (EiJV), GRADeS Inéa, Sant& Numérique Hauts-de-France, Les Pépinières d'entreprises Amiens-Picardie et GRECO EXPER.

La première édition, organisée le 4 février 2026, avait réuni de nombreux participants autour de tables rondes, d'ateliers, de conférences et de temps de réseautage. Cette deuxième édition ambitionne donc de poursuivre la dynamique engagée et de renforcer les collaborations entre les acteurs de l'innovation en santé dans les Hauts-de-France.