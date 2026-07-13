Créé en 2008 en Provence, la boulangerie ANGE s'est depuis fait un nom sur le territoire national. Avec l'objectif de moderniser le secteur de la boulangerie «en proposant de bons produits à prix raisonnables», comme l'enseigne le définit, la boulangerie s'est construite en franchise. Et c'est aujourd'hui un succès national qui compte 150 franchisés pour plus de 300 boulangeries à travers la France et qui vend 66 millions de baguettes chaque année.

Dans cette dynamique, un nouveau point de vente ouvrira à Beauvais, au quartier Saint-Quentin, le 15 juillet, installé à proximité du Carrefour Saint-Quentin, sur le site des Filatures. Portée par le franchisé Alexandre Tyc, cette boulangerie s'étend sur 380 m² et emploie 24 personnes (vendeurs, équipiers polyvalents et boulangers), avec la participation de France Travail Beauvais Mykono. «Avec ma compagne et toute l’équipe, nous avons hâte d’ouvrir cette boulangerie. Notre objectif est simple : proposer chaque jour de bons produits, accessibles, au juste rapport qualité-prix, une valeur forte pour ANGE et très importante pour nous», exprime l'entrepreneur.

Un réseau de boulangeries engagées

Élue meilleure Franchise 2024, ANGE a façonné un modèle particulier centré sur l'engagement dans son concept. Au sein des boulangeries, les pains sont pétris, façonnés et cuits sur place avec des blés 100% français.



Une démarche solidaire a aussi été mise en place : le don des invendus à des associations

en lien avec chaque point de vente. Ainsi, chaque semaine, ce sont près de 100 kilos de marchandises qui profitent aux plus démunis dans toute la France.