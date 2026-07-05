Marly-Gomont : La Halle, saveurs et convivialité

Portrait

Créée il y a cinq ans par Marc Anfray, la Halle s’est imposée comme un établissement à part. Cet estaminet est une adresse où chacun se retrouve avec plaisir autour de bons plats. L’an dernier, près de 22 000 clients ont poussé la porte de la Halle, au coeur de la ruralité à Marly- Gomont, au nord de l’Aisne.