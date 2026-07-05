Marly-Gomont : La Halle, saveurs et convivialité

Restauration
La Maison Trueba, l'institution de la glace traditionnelle
05/07/2026 Virginie Kubatko
Chantilly (60)
Créée il y a cinq ans par Marc Anfray, la Halle s’est imposée comme un établissement à part. Cet estaminet est une adresse où chacun se retrouve avec plaisir autour de bons plats. L’an dernier, près de 22 000 clients ont poussé la porte de la Halle, au coeur de la ruralité à Marly- Gomont, au nord de l’Aisne.
Marc Anfray, propriétaire de la Halle. (c) Marie-Line Waroude
(c) Marie-Line Waroude
(c) Marie-Line Waroude
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