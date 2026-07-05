Restauration
Marly-Gomont (02) Marly-Gomont (02)
Portrait

Marly-Gomont : La Halle, saveurs et convivialité

Créée il y a cinq ans par Marc Anfray, la Halle s’est imposée comme un établissement à part. Cet estaminet est une adresse où chacun se retrouve avec plaisir autour de bons plats. L’an dernier, près de 22 000 clients ont poussé la porte de la Halle, au coeur de la ruralité à Marly- Gomont, au nord de l’Aisne.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026
<p>C'est une adresse qui vaut le détour et beaucoup y ont pris leurs habitudes. Il faut dire que la Halle est l’un de ces établissements attachants, un restaurant et estaminet au beau milieu de la Thiérache, imaginé et animé par Marc Anfray, son patron charismatique. Avec sa compagne Estelle, il a racheté et transformé l’ancienne halle à marchandise ferroviaire centenaire de Marly-Gomont. Avec l’idée d’y créer un lieu de convivialité et de rencontre, ce sera d’abord un bar en 2019 avant que le restaurant ne s’y ajoute deux ans plus tard. «<em>Le bar a tout de suite bien fonctionné, j’avais de .

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