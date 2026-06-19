Cahon-Gouy : portes ouvertes aux Moulins-Riquier

En Picardie Maritime, les Moulins Riquier sont emblématiques car ce sont les derniers en activité dans la Somme. Antoine Riquier, le gérant, symbolise la onzième génération. D’abord installée à Abbeville, sa famille est venue à Cahon-Gouy dans les années 1830. L’actuel moulin a été construit en 1905 et électrifié en 1962.

«Aujourd’hui, il écrase encore 1 500 tonnes de blé par an dont 30% issues de notre exploitation, raconte t-il. Le restant vient de coopératives locales et du négoce de proximité. Cela donne 1 200 tonnes de farine. Les co-produits partent notamment en alimentation animale ou pour la méthanisation».

La majorité de la clientèle est composée de boulangers-pâtissiers installés dans les Hauts-de-France. Parmi eux, une trentaine proposent l’avocette, la baguette de la baie de Somme dont la farine est certifiée 100% issue des Moulins Riquier. Les professionnels sont approvisionnés en farine blanche mais aussi farine d’épeautre, de seigle, de sarrasin… La gamme de préparations pour pains spéciaux - les mélanges sont faits sur place - est très importante. Citons notamment le pain aux 14 céréales et graines ou le complet. Sans oublier les préparations sucrées : cake figue-miel, pain d’épices, cookies…

Un patrimoine toujours vivant

Alors que les fermetures de professionnels sont régulières, le chiffre d’affaires des Moulins Riquier, qui occupent six personnes, est en légère augmentation. «Nous avons un commercial qui trouve de nouveaux clients, informe Antoine Riquier. C’est essentiel de montrer que nous existons toujours, que nous sommes dynamiques, souples, que nous suivons les tendances. Ce n’est pas par ce qu’il n’y a pas d’autres meuniers dans la Somme qu’il n’y a pas de concurrence».

Depuis 2004, période durant laquelle les machines à pain sont devenues à la mode Les Moulins Riquier ont développé des conditionnements spécifiques en 1 et 5 kgs pour les particuliers qui représente 5% du chiffre d’affaires : «Le phénomène est retombé mais, là aussi, nos ventes sont en augmentation. À la campagne, il y a moins de boulangeries alors, les gens font leur pain. Ils achètent dans notre boutique. Nous avons une dizaine de revendeurs comme Locavrac à Abbeville ou La Potagère à Mareuil-Caubert», pointe t-il.

Pour bénéficier d’une visite guidée et connaitre tous les secrets des Moulins Riquier, le grand public est invité aux portes ouvertes qui se dérouleront les 20, 21 et 22 juin de 10 heures à 18 heures Les visiteurs pourront aussi gouter au vin blanc maison baptisé Les baies du moulin.