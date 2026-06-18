Restauration
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Interview

Partir des qualités humaines plutôt que des diplômes

À la veille d’une finale de Coupe de France historique pour la ville et le Racing Club de Lens, rendez-vous était pris au sein de l’office de tourisme de Lens-Liévin avec sa directrice, Sophie Wilhelm, pour découvrir un autre projet collectif : celui de l’Académie de l’hospitalité.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p><strong>Comment est née l’idée de créer l’Académie de l’hospitalité ? </strong></p><p>Quand je suis arrivée à Lens en 2017, j’ai été frappée par quelque chose que je n’avais jamais observé avec une telle intensité ailleurs : la fierté des habitants pour leur territoire et leur capacité naturelle à accueillir les autres. Ici, les gens engagent facilement la conversation, rendent service spontanément, racontent leur histoire avec sincérité. C’est une qualité profondément ancrée dans l’ADN du bassin minier. En parallèle, nous constations une difficulté croissante des hôtels, restaurants et str.

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