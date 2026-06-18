Partir des qualités humaines plutôt que des diplômes

Restauration
À Mers-les-Bains, Le Roots s'installe au bord de la plage
17/06/2026 Isabelle Boidanghein
Mers-les-Bains (80)
À la veille d’une finale de Coupe de France historique pour la ville et le Racing Club de Lens, rendez-vous était pris au sein de l’office de tourisme de Lens-Liévin avec sa directrice, Sophie Wilhelm, pour découvrir un autre projet collectif : celui de l’Académie de l’hospitalité.
Sophie Wilhelm, directrice de l’office du tourisme de Lens Liévin et de l’Académie de l’hospitalité. ©Christophe Kicien
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Cahon (80)
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