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Cahier de vacances : la facturation électronique

Juillet/août : les deux mois traditionnellement dédiés à la grande coupure pour celles et ceux qui ont la chance de prendre des vacances. Loin du bureau, loin des écrans, loin des factures. Et si cet été les factures continuaient à trotter dans la tête ? Au 1er septembre 2026, voici en effet la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique, annoncée de longue date mais repoussée depuis 2023.

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Les derniers préparatifs à la facturation électronique cet été, avant ma mis en œuvre en septembre. © D.R.

Les derniers préparatifs à la facturation électronique cet été, avant ma mis en œuvre en septembre. © D.R.

Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>«<em>Elle concerne plus de dix millions d'acteurs économiques</em>», relate le gouvernement. Faut-il rappeler son objet ? La facturation électronique consiste à émettre et recevoir des factures au format numérique, de manière sécurisée et réglementée. Ses intérêts affichés sont de simplifier les démarches déclaratives des entreprises et lutter contre la fraude. Au 1er septembre 2026 donc, il s'agit toutefois d'une première échéance : être en mesure de recevoir les factures électroniques. La deuxième échéance est fixée à septembre 2027 pour que toutes les entreprises puissent émettre les fac.

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