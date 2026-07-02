Cahier de vacances : la facturation électronique

En bref

Juillet/août : les deux mois traditionnellement dédiés à la grande coupure pour celles et ceux qui ont la chance de prendre des vacances. Loin du bureau, loin des écrans, loin des factures. Et si cet été les factures continuaient à trotter dans la tête ? Au 1er septembre 2026, voici en effet la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique, annoncée de longue date mais repoussée depuis 2023.