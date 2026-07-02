Cahier de vacances : la facturation électronique

Economie
CCI Contacts réunit 160 dirigeants en Meuse
02/07/2026 J.M
Meuse (55)
Juillet/août : les deux mois traditionnellement dédiés à la grande coupure pour celles et ceux qui ont la chance de prendre des vacances. Loin du bureau, loin des écrans, loin des factures. Et si cet été les factures continuaient à trotter dans la tête ? Au 1er septembre 2026, voici en effet la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique, annoncée de longue date mais repoussée depuis 2023.
Les derniers préparatifs à la facturation électronique cet été, avant ma mis en œuvre en septembre. © D.R.
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