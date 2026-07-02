La Bourgogne-Franche-Comté recrute pour assurer les vendanges 2026

Les premières vendanges devraient débuter dès la mi-août dans la majorité des vignobles de Bourgogne-Franche-Comté, sous réserve des conditions climatiques. Pour préparer cette période, France Travail, l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté, la FRSEA, VITA Bourgogne et la CAVB unissent leurs moyens afin de recruter les milliers de saisonniers indispensables à la récolte. Plus de 40 000 vendangeurs sont recherchés dans la région, principalement en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. Les exploitations recrutent des coupeurs, des porteurs et des ouvriers cavistes.

Ces emplois sont accessibles sans diplôme ni expérience particulière. Les recruteurs privilégient avant tout la motivation, la disponibilité et la capacité à travailler en équipe. Les offres sont diffusées sur les plateformes de France Travail, de l'ANEFA et de VITA Bourgogne, qui accompagnent également les candidats dans leurs démarches.

Des dispositifs pour faciliter les candidatures

Les partenaires souhaitent également lever les obstacles pouvant freiner les recrutements. Le cumul entre le salaire des vendanges et le RSA reste notamment possible sous certaines conditions. Les étudiants figurent aussi parmi les publics visés grâce au dispositif "Vendanges étudiantes", déployé depuis 2024 dans plusieurs départements. Celui-ci facilite la mise en relation avec les exploitations et peut prendre en charge le transport en train des jeunes de moins de 26 ans jusqu'au domaine.

France Travail mobilise dix agences dans la région et ouvre, pour cette édition 2026, plusieurs espaces d'accueil dédiés afin d'informer les candidats et de recueillir leurs dossiers. De leur côté, les organisations agricoles poursuivent leurs actions pour améliorer les solutions de transport, d'hébergement et d'accompagnement des employeurs. La CAVB met également à disposition de ses adhérents un appui juridique et un guide pratique sur les règles d'embauche.