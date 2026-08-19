Mirabelles : la récolte baisse fortement en Meuse

En Meuse, la campagne de récolte des mirabelles se poursuit avec des rendements inférieurs à ceux de l’an dernier. À mi-parcours, les vergers affichent en moyenne environ 6 tonnes par hectare, contre 10,5 tonnes par hectare en 2025, soit une baisse de près de 43%. La Chambre d’agriculture de la Meuse explique cette situation par les difficultés rencontrées lors de la floraison. La récolte doit encore se poursuivre durant plusieurs semaines, mais les conditions observées dans les vergers laissent déjà apparaître une campagne moins abondante. Pour les producteurs, cette baisse de rendement réduit mécaniquement les volumes commercialisables et intervient directement sur l’équilibre économique des exploitations arboricoles.

La production fruitière face au climat

Cette campagne illustre une problématique qui dépasse la Meuse : les conditions météorologiques au moment de la floraison peuvent avoir des conséquences plusieurs mois plus tard sur les volumes récoltés. Pour les exploitations fruitières, ces variations compliquent la prévision des récoltes et peuvent affecter les revenus lorsque les volumes diminuent. À l’échelle des territoires producteurs, la régularité des campagnes constitue donc un enjeu économique pour les arboriculteurs, mais aussi pour les entreprises qui assurent la transformation, le conditionnement et la commercialisation des fruits. La mirabelle reste ainsi étroitement liée aux conditions de production locales et aux aléas climatiques.