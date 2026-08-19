Sécheresse en Moselle : l’État renforce son soutien aux agriculteurs

Cette rencontre a permis de faire le point sur les conséquences des conditions météorologiques actuelles et sur la situation des exploitations. Les participants ont également examiné les dispositifs de soutien déjà activés et les mesures qui pourraient être mises en place pour répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain.

Dans ce contexte marqué par la canicule, la sécheresse et les incendies, l’État prépare un plan global d’accompagnement baptisé « Canicule – Sécheresse – Incendies » (CASI). Un référent « sécheresse » a par ailleurs été désigné dans le département afin de suivre la situation. Le futur dispositif doit notamment prévoir des mesures d’urgence pour les exploitations touchées, mais aussi des possibilités de simplification et de dérogation. Des solutions destinées à favoriser la remise en production des exploitations les plus durement affectées sont également envisagées. L’objectif est de pouvoir adapter les réponses aux besoins spécifiques de chaque exploitation.

Avec ce plan, les services de l’État souhaitent ainsi renforcer l’accompagnement des agriculteurs alors que les conditions météorologiques continuent de peser sur le secteur agricole.