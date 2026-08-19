Le BioTour fait escale à Nancy

Le coup d’envoi de cette opération, intégrée à la campagne «C’est bio, le Grand Nancy !», sera donné le vendredi 18 septembre au Parc de la Pépinière de 8h30 à 18h30. Organisées par la Métropole du Grand Nancy et Bio en Grand Est, ces deux journées gratuites d'animations et de rencontres professionnelles au Parc de la Pépinière et à L’Autre Canal visent à structurer la filière locale et à sensibiliser les consommateurs aux enjeux de l'alimentation durable.

La première journée mettra l'accent sur la pédagogie auprès des scolaires et du grand public avec la présence de Bio en Grand Est, qui valorisera les filières structurantes de la région comme le lait, la viande, les céréales et la viticulture. Un jalon économique et partenarial majeur est programmé à 11h30 : un temps fort institutionnel sur invitation réunira les élus, les médias et les opérateurs clés de la filière biologique pour dresser les perspectives de développement et de croissance de la dynamique bio régionale.

Synergies territoriales et économie circulaire au cœur du Bio Bus

Le lendemain, le samedi 19 septembre de 14h à 20h, le Bio Bus investira l'espace culturel de L'Autre Canal. En s'articulant avec d'autres rendez-vous de la rentrée nancéienne, à l'instar de la Design Week, de la Fête de la Soupe et d'une friperie étudiante, cette seconde étape croisera les enjeux d'agriculture de proximité et d'économie circulaire. À bord, des modules innovants comme l'outil cartographique CartoBio, des quiz et des ateliers de dégustation permettront de connecter directement les citoyens avec les producteurs et les entreprises qui font vivre la filière durable lorraine.