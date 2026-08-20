La Copary soutient le développement touristique

Alors que le développement économique dispose d’un règlement de soutien financier, c’est justement pour combler une carence que les élus de la Communauté de communes du Pays de Revigny (Copary) ont décidé de créer un nouveau dispositif dédié aux spécificités des prestataires touristiques, que ce soient des hébergeurs, des loueurs de vélos… Depuis le 1er janvier et jusqu’à la fin décembre 2027, un accompagnement financier et technique est donc mis à disposition des entreprises ou des porteurs de projets avec une seule et même volonté : structurer l’offre, professionnaliser les acteurs et participer à la montée en gamme. Derrière ce tout jeune dispositif intercommunal se joue l’attractivité de ce territoire rural qui compte 6 837 habitants, selon le dernier recensement, répartis dans seize communes du Sud-meusien.

Quatre axes de soutien

Le dispositif concerne le soutien au classement national avec la participation au financement de l’audit nécessaire à l’obtention d’un label national de qualité (pour les hébergeurs un minimum 3 étoiles « Atout France » requis), le soutien à l’hébergement autour de création, développement ou rénovation, la structuration de l’offre (visites guidées, loisirs…) ou encore un appui à la communication avec un coup de pouce accordé pour financer un support ou un site internet. En 2026, un seul dossier a été déposé et validé avec la création du gîte d’Alex’Saulx’Dra implanté à Mognéville. Ouverte au printemps dernier, la nouvelle adresse équipée d’une climatisation a vite fait le plein de visiteurs au cours de cet été particulièrement caniculaire. «À la fin 2027, nous dresserons le bilan simultané des dispositifs économiques et touristique afin d’évaluer leur pertinence et leur efficacité puis nous les ajusterons, au besoin. À ce stade, le budget n’est pas strictement plafonné pour ces deux années de test et les projets sont acceptés au fil de l’eau, selon leur intéret et en lien avec les attentes locales et touristiques», explique Anne-Sophie Laurent, chargée de mission tourisme, à la Copary. À long terme, la volonté pour l’intercommunalité est de «disposer d’une vision fine de l’offre et des besoins à couvrir».