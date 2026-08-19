Economie
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Décryptage

Face aux tensions, les entreprises en constantes adaptation

Dans les Hauts-de-France, 43,2% des projets de recrutements en 2026 sont qualifiés de «difficiles» en raison d’une pénurie sur un certain nombre de métiers. Et d’après les projections, cela risque de s’aggraver à l’horizon 2030 tant la tension est forte. L’attractivité et la formation tentent d’infléchir cette pénurie. 

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Maxence Wyts, porte parole du Medef Lille Metropole. ©Léna Heleta

Maxence Wyts, porte parole du Medef Lille Metropole. ©Léna Heleta

Par Nadia Daki
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026
<p>Selon Maxence Wyts, porte parole du Medef Lille Metropole : <em>«une entreprise qui propose le télétravail reçoit deux fois plus de candidatures que celle qui ne le fait pas</em>», introduit Maxence Wyts, porte-parole du Medef Lille Métropole. Aujourd’hui, sur certains postes, les candidats manquent. Face à ce constat, les chefs d’entreprise adaptent leurs offres et proposent des avantages qui peuvent être financiers et/ou sociaux. En tant que dirigeant de l’agence de communication La Quincaillerie, Maxence Wyts n’a pas été épargné par ces tensions du marché.&nbsp;</p><h2>Fidéliser ses sala.

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