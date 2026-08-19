Face aux tensions, les entreprises en constantes adaptation

Economie
Le MEDEF Côte-d’Or lance les Journées du Patrimoine Économique 2026
19/08/2026 L.R
Côte-d'Or (21)
Dans les Hauts-de-France, 43,2% des projets de recrutements en 2026 sont qualifiés de «difficiles» en raison d’une pénurie sur un certain nombre de métiers. Et d’après les projections, cela risque de s’aggraver à l’horizon 2030 tant la tension est forte. L’attractivité et la formation tentent d’infléchir cette pénurie.
Maxence Wyts, porte parole du Medef Lille Metropole. ©Léna Heleta
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