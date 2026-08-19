Face aux tensions, les entreprises en constantes adaptation

Décryptage

Dans les Hauts-de-France, 43,2% des projets de recrutements en 2026 sont qualifiés de «difficiles» en raison d’une pénurie sur un certain nombre de métiers. Et d’après les projections, cela risque de s’aggraver à l’horizon 2030 tant la tension est forte. L’attractivité et la formation tentent d’infléchir cette pénurie.