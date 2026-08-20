L'IA transforme profondément la recherche d'emploi

Dossier

L’intelligence artificielle prend une place toujours plus importante dans le monde du travail, au point de mettre des salariés en difficulté. Pour se préparer au mieux à ces évolutions majeures, France Travail a lancé plusieurs outils IA à destination des demandeurs d’emploi, mais aussi des conseillers. Et la Région Hauts-de-France fait partie des territoires test de ces outils.