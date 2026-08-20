L'IA transforme profondément la recherche d'emploi

Economie
CCI Grand Nancy Métropole : un budget de 28 millions d'euros injecté dans l'économie locale en 2025
20/08/2026 L.R
Meurthe-et-Moselle (54)
L’intelligence artificielle prend une place toujours plus importante dans le monde du travail, au point de mettre des salariés en difficulté. Pour se préparer au mieux à ces évolutions majeures, France Travail a lancé plusieurs outils IA à destination des demandeurs d’emploi, mais aussi des conseillers. Et la Région Hauts-de-France fait partie des territoires test de ces outils.
Frédéric Danel, Directeur régional Hauts-de-France de France Travail. © France Travail.
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20/08/2026 L.R
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