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L'IA transforme profondément la recherche d'emploi

L’intelligence artificielle prend une place toujours plus importante dans le monde du travail, au point de mettre des salariés en difficulté. Pour se préparer au mieux à ces évolutions majeures, France Travail a lancé plusieurs outils IA à destination des demandeurs d’emploi, mais aussi des conseillers. Et la Région Hauts-de-France fait partie des territoires test de ces outils. 

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Frédéric Danel, Directeur régional Hauts-de-France de France Travail. © France Travail.

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p>L’intelligence artificielle prend d’assaut le monde du travail. Et ce dernier n’était absolument pas préparé, ni les salariés, ni les entreprises et encore moins les dirigeants. Pour répondre à cette vague, beaucoup ont licencié des employés pour les remplacer par des outils d’intelligence artificielle, utilisés par quelques collaborateurs peu formés. Les résultats n’en sont pas forcément bons, et pour éviter d’aller plus loin sur cette voie, les entreprises et les organismes forment et se forment sur le sujet. <a href="https://www.lagazettefrance.fr/article/france-travail-hauts-de-france-p.

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