Côtes de Toul : Vendanges historiques en août

La conséquence d’un été extraordinairement chaud qui a accéléré la maturation du raisin. Cette année, tous les records sont battus aux quatre coins de l’hexagone avec des premiers coups de sécateur dès la mi-juillet dans le Languedoc alors qu’en Champagne, c’est à partir de la mi-août, selon les secteurs, que les vendanges ont été lancées. Les Côtes de Toul ne font pas exception avec un démarrage annoncé pour le 25 août ; une première pour le plus petit AOC de France avec 120 hectares. Si en 2025, le coup d’envoi avait été donné le 5 septembre contre le 20 septembre en 2024, 2026 devrait rester dans les annales. Alors que l’effervescence gagne toutes les exploitations, une question s’impose face à ces conditions climatiques exceptionnelles : quel volume et quelle qualité ?

Année jugée «hors-norme»

Habituellement, une première estimation nationale de référence de la production est communiquée début août, partout en France, mais cette année, la profession a réclamé son report au 8 septembre prochain. Et pour cause, la canicule avait bloqué la maturation du raisin et finalement tout s’est accéléré en quelques jours avec une vitesse inhabituelle de la montée des degrés d’alcool pour cette année jugée «hors norme» par les experts. Répartis sur huit villages à l’Ouest de Toul, le vignoble des Côtes de Toul, culmine à 270 mètres et s’étend sur 20 km le long d’un axe Nord Sud. Avec une production annuelle de près de 500 000 bouteilles, l’AOC s’appuie sur vingt-deux viticulteurs dont douze récoltants vinificateurs et huit producteurs de raisins destinés à une coopérative.