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Le MEDEF Côte-d’Or lance les Journées du Patrimoine Économique 2026

Du 2 au 4 octobre 2026, le MEDEF Côte-d’Or organise les Journées du Patrimoine Économique (JPE) sur l'ensemble du territoire départemental. Cet événement gratuit permettra au grand public et aux professionnels de découvrir les coulisses, les métiers et les innovations des entreprises locales de toutes tailles à travers des visites immersives de leurs structures.


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Par L.R
La Gazette Bourgogne
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026

Pour cette édition 2026, de nombreux acteurs de l'économie territoriale ont déjà validé leur participation afin de lever le rideau sur leurs activités quotidiennes. Parmi les premières structures inscrites figurent des entreprises et institutions variées telles qu'Atol CD, Habellis, AKYOS Communication, la CCI Côte-d'Or Saône-et-Loire, Didier Express & Pneus, l'École de production industrie 21, ainsi que le groupe Honeywell Sundyne. Cette hétérogénéité sectorielle, mêlant l'industrie, le numérique, les services, la mobilité et la formation, reflète la diversité et le dynamisme du tissu économique de la région Bourgogne-Franche-Comté.

L’objectif de ce rendez-vous est de valoriser le capital humain et de susciter de futures vocations professionnelles auprès du public, tout en renforçant l'attractivité territoriale. Les dirigeants de TPE, PME, ETI et grands groupes locaux n'ayant pas encore finalisé leur participation sont invités à rejoindre la démarche en ouvrant leurs portes pour quelques heures ou plusieurs journées. Afin d'accompagner les entreprises dans leur organisation, le syndicat patronal propose des webinaires d'information hebdomadaires tous les lundis, de 13h30 à 14h00.

Les inscriptions pour les entreprises volontaires restent ouvertes et accessibles gratuitement via la plateforme en ligne dédiée du MEDEF 21.



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