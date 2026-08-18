En Saône-et-Loire, 6 959 demandes d’aide carburant ont été validées à la mi-août par les services des Finances publiques, sur 8 201 dossiers déposés. Au niveau national, 779 774 demandes ont été acceptées sur 936 222. D’un montant de 100 euros, cette mesure doit compenser une partie du coût des déplacements professionnels dans un contexte de hausse des prix du carburant. Elle ne peut être versée qu’une seule fois pour un même véhicule et un même usager.



Pour bénéficier de cette aide, il faut utiliser un véhicule personnel thermique ou hybride non rechargeable dans le cadre professionnel. Le demandeur doit parcourir au moins 15 km entre son domicile et son lieu de travail, ou effectuer au minimum 8 000 km par an pour son activité professionnelle. Le revenu fiscal de référence du foyer, calculé au titre de 2024, ne doit pas dépasser 16 880 euros.

Les demandes ouvertes jusqu’au 31 août

La demande s’effectue en ligne via un formulaire disponible sur le site des Finances publiques. Le dispositif, créé par décret le 30 avril 2026, devait initialement prendre fin le 30 juillet. Le gouvernement a finalement prolongé la période de dépôt jusqu’au 31 août. Les personnes répondant aux critères disposent donc encore de quelques jours pour effectuer leur démarche.