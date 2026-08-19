Meuse : un chantier routier perturbe les poids lourds jusqu’au 28 août

La réfection de la RD 908 entre Braquis, Ville-en-Woëvre et Fresnes-en-Woëvre entre dans sa dernière phase, avec une fermeture totale de l’axe du 17 au 28 août pour la réalisation des enrobés. Depuis le début du chantier, l’Agence départementale d’aménagement de Verdun (ADA) alerte sur le respect des itinéraires de déviation, après le passage de plusieurs poids lourds par la RD 167, malgré la limitation à 6 tonnes d’un pont situé au sud de Buzy-Darmont. L’axe concerné enregistre habituellement plus de 2 500 véhicules légers et 300 poids lourds par jour, selon les données de 2023. La réfection repose notamment sur un traitement en place nécessitant une période de maturation durant laquelle les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont interdits afin de préserver la qualité de la chaussée.

Les routes, un enjeu économique majeur

Cette situation meusienne illustre un enjeu qui dépasse le simple chantier : dans les territoires ruraux, la disponibilité du réseau routier conditionne directement les flux de marchandises, l’accès aux zones d’activités et les déplacements professionnels. Lorsqu’un axe fréquenté par plusieurs centaines de poids lourds chaque jour est fermé, les itinéraires de substitution deviennent un élément déterminant de l’organisation logistique locale. Le respect des restrictions vise donc autant la sécurité des usagers que la protection des investissements réalisés sur les infrastructures routières.