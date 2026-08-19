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Your Legal Angel, boîte à outils des professionnels du droit

Fondée en 2025 par Amel Rechid et Claire Caquant, la start-up juridique Your Legal Angel met à disposition des professionnels du droit une plateforme regroupant des outils numériques, des experts et consultants ainsi qu’un panel de formations et d’événements. Une boîte à outils digitale dont l’objectif est de faciliter le quotidien des juristes. Rencontre avec ce duo à l’énergie débordante.



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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026
<p>Il y a des parcours d’entrepreneures qui inspirent. Celui des fondatrices de Your Legal Angel mérite qu’on s’y attarde. Collègues au sein du groupe Adéo (Leroy Merlin) durant de nombreuses années, Claire Caquant, ex-directrice juridique, et Amel Rechid, ex-juriste NTIC (1), font le même constat : les directions juridiques sont assises sur des mines d’or de données fiables mais non exploitées. «<em>On partageait la même vision et on s’est demandées comment optimiser la fonction juridique et participer à sa transformation</em>». Actuellement, les professionnels du droit sont pressurisés par d.

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