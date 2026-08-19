Your Legal Angel, boîte à outils des professionnels du droit

Droit
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation concernant des contentieux en droit du travail et en matière de contrôles Urssaf.
10/08/2026 François Taquet
France
Fondée en 2025 par Amel Rechid et Claire Caquant, la start-up juridique Your Legal Angel met à disposition des professionnels du droit une plateforme regroupant des outils numériques, des experts et consultants ainsi qu’un panel de formations et d’événements. Une boîte à outils digitale dont l’objectif est de faciliter le quotidien des juristes. Rencontre avec ce duo à l’énergie débordante.
Amel Rechid et Claire Caquant, fondatrices et dirigeantes de Your Legal Angel. © Lena Heleta
La start-up s'adresse aux professionnels du droit et du chiffre. ©Adobe Stock
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30/07/2026 Miren Lartigue
France
Retrouvez la fiche complète de la commune de Lille avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune