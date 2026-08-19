Your Legal Angel, boîte à outils des professionnels du droit

Portrait

Fondée en 2025 par Amel Rechid et Claire Caquant, la start-up juridique Your Legal Angel met à disposition des professionnels du droit une plateforme regroupant des outils numériques, des experts et consultants ainsi qu’un panel de formations et d’événements. Une boîte à outils digitale dont l’objectif est de faciliter le quotidien des juristes. Rencontre avec ce duo à l’énergie débordante.







