À Beauvais, les travaux avancent rue Desgroux, autour du pont Saint-Jean. Les poutres préfabriquées destinées à constituer la future passerelle Saint-Symphorien ont été posées sur leurs appuis. Longues de 25 mètres, elles ont été acheminées par convoi exceptionnel avant d’être installées à l’aide d’une grue. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la construction de la passerelle

Une liaison pour les piétons et les cyclistes

Dédiée aux piétons et aux cyclistes, la future passerelle doit créer une liaison entre le secteur du pont Saint-Jean et la gare SNCF, mais aussi assurer une continuité piétonne et cyclable depuis le square de la Tour Boileau.

Le projet fait partie de la réhabilitation du pont Saint-Jean et du développement de l’itinéraire de la Trans’Oise à travers Beauvais. Cette nouvelle liaison doit faciliter les déplacements à pied et à vélo, tout en proposant un passage plus direct et sécurisé entre le centre-ville et le secteur de la gare. Par ailleurs, la pose des poutres ne marque toutefois pas la fin du chantier. En effet, plusieurs aménagements et travaux restent nécessaires avant la mise en service de la passerelle et l'ouverture au public.

Une séquence filmée par drone permet de découvrir cette phase des travaux ainsi que la passerelle et ses poutres depuis les airs.