La Nuit du droit gagne Nancy le 5 octobre

Voir le droit sous un nouveau jour ! L’ADN de l’événement n’a pas changé depuis 2017, date de la création de la Nuit du droit par le président du Conseil constitutionnel.

Objectif affiché : sensibiliser le public à l’importance du droit, de ses métiers et des institutions qui le façonnent au quotidien.

Cette année, l'événement se déploiera le 5 octobre dans près de 150 villes dont Nancy. Temps fort annoncé : les rencontres organisées par le Tribunal administratif de Nancy et la Cour administrative d’appel à destination des lycéens et des collégiens de 9 h à 12 h.

En partenariat avec le rectorat de Nancy-Metz, ces institutions accueilleront des collégiens et lycéens pour assister à des représentations d’audiences fictives, mettant en lumière la place du droit dans notre société et les métiers de la justice administrative.

À noter que quelques jours avant, le 2 octobre, dans le cadre de l’événement, la Cour d’appel de Nancy ouvrira également ses portes pour faire découvrir la justice amiable à l’aide d’une saynète immersive.