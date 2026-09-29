Organisé par le Tribunal judiciaire d’Épinal, en partenariat avec l’Ordre des avocats du Barreau, la Direction interrégionale des services pénitentiaires Grand-Est, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, la Police nationale ainsi que les Douanes et droits indirects, ce jeu de piste prendra la forme d’une enquête.

À travers «L’affaire de la pierre disparue – Une image d’Épinal en péril», les participants pourront prendre part à un jeu de piste et découvrir les différents métiers du droit. Une manière ludique d’en apprendre davantage sur les professionnels qui interviennent au quotidien dans le fonctionnement de la justice.

La Nuit du Droit dans le Grand Est

Cette animation s’inscrit dans la 9e édition de la Nuit du Droit, organisée à l’occasion de l’anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre. Cette année, les rendez-vous auront lieu le lundi 5 octobre. Dans le Grand Est, 15 villes participeront à cette édition avec des animations consacrées au droit. Selon les lieux, le public pourra assister à des conférences, tables rondes, ciné-débats ou encore des reconstitutions de procès et des concours d’éloquence.

Créée en 2017 à l’initiative du président du Conseil constitutionnel, la Nuit du Droit propose chaque année des rendez-vous permettant au public de rencontrer des professionnels du droit et de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et des institutions. À Épinal, le jeu de piste se déroulera de 17 h 30 à 21 h 30. L’événement est gratuit et ouvert à tous, sans réservation.