Migrations : deux morts dans une tentative de traversée de la Manche

Deux hommes ont péri lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), selon les autorités françaises, confirmant des informations de La Voix du Nord.

Ces deux hommes, dont la nationalité est inconnue, étaient âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, a précisé à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais.

Ils ont été découverts par les secours en arrêt cardiorespiratoire dans une embarcation de fortune qui comptait environ 90 passagers, selon un communiqué de la Prémar publié en milieu de journée.

Deux femmes présentant des "brûlures sur une grande partie du corps" ont par ailleurs été hospitalisées en urgence relative, selon la préfecture du Pas-de-Calais.

Les blessés ont souffert d'un contact prolongé avec de l'essence présente dans l'embarcation, a expliqué la Prémar.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer pour déterminer les circonstances des décès.

Ce nouveau drame porte à au moins 24 le nombre de décès de migrants en mer à la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles.

Il y a une semaine, une autre tentative de traversée clandestine de la Manche avait fait trois morts, dont un enfant, retrouvés dans une embarcation surchargée de passagers au large du Pas-de-Calais.

Depuis plusieurs semaines les candidats à l'exil tentent de profiter des dernières fenêtres météo favorables avant l'hiver pour rallier l'Angleterre.

Mais même si les conditions météo sont clémentes, ces traversées restent très dangereuses, impliquant des canots pneumatiques inadaptés à la haute mer et surchargés. Les embarquements se déroulent également souvent dans des conditions chaotiques, directement dans l'eau.

Sur l'ensemble des journées de vendredi et samedi, 255 personnes sont parvenues à rejoindre l'Angleterre à bord de bateaux de fortune depuis les côtes françaises, selon les derniers chiffres disponibles du ministère britannique de l'Intérieur.

Dimanche, un bateau avec 149 migrants à bord a débarqué dans le Hampshire (sud de l'Angleterre), la deuxième arrivée significative récente à cet endroit de la côte anglaise, bien plus à l'ouest que le trajet habituel dans le détroit du Pas-de-Calais, selon le Home Office.

Onze personnes ont par ailleurs été secourues dimanche matin par des moyens maritimes et un hélicoptère lors d'une tentative de départ dans un canot avec environ 80 personnes qui s'est échoué sur la plage de Camiers (Pas-de-Calais), selon la Prémar.

Depuis le début de l'année, plus de 19.400 migrants sont arrivées en Angleterre par la mer, des chiffres en forte baisse par rapport à la même période en 2025, selon les dernières données officielles britanniques.