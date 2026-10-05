À travers sa participation, le Département de la Moselle réaffirme sa volonté de bâtir une coopération concrète, adaptée aux besoins des habitants, des entreprises et des territoires frontaliers. Les discussions ont notamment porté sur l’enseignement, avec la promotion du bilinguisme, le renforcement de l’apprentissage de la langue du voisin et le développement des échanges scolaires. La formation en alternance transfrontalière figurait également parmi les priorités.

L’accès aux soins a constitué un autre axe majeur. Le Département a présenté les travaux engagés autour du corridor santé entre la Moselle et la Sarre, destiné à améliorer la coordination et les réponses apportées aux populations des deux côtés de la frontière. Les participants ont enfin examiné plusieurs dispositifs facilitant la vie quotidienne, en particulier pour les artisans et les commerçants. Ils ont aussi évoqué la nécessité de réduire les obstacles administratifs et réglementaires. Ces échanges doivent contribuer à renforcer durablement les liens franco-allemands et à mettre la coopération au service des territoires.