À Rouen, NEOMA Business School confirme sa progression dans les classements académiques internationaux. L’établissement se classe à la 3e place française et dans le Top 75 mondial en Business Administration dans l’édition 2026 du Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects. Il figure également à la 7e place en France et dans la tranche mondiale 151-200 en Management. Ces résultats reposent notamment sur la présence de chercheurs parmi les plus cités, les publications dans des revues scientifiques internationales, la visibilité de la production scientifique, l’impact des travaux et les collaborations internationales.

La recherche française gagne en visibilité

Les classements internationaux constituent un indicateur de plus en plus suivi par les établissements d’enseignement supérieur français. Ils prennent notamment en compte la production scientifique, les citations des chercheurs, les publications dans des revues de référence et les collaborations internationales. Dans ce contexte, la progression d’écoles françaises dans des disciplines comme le management ou la Business Administration contribue à renforcer leur visibilité académique hors de France. Pour les établissements, ces performances participent également au rayonnement de leurs travaux de recherche et à leur capacité à développer des collaborations avec des chercheurs et institutions étrangères.