Nuit de la Création à Laxou, le nouveau visage des porteurs de projets…

Un complexe sportif pour accueillir une discipline qui s’apparente à une course de fond (surtout de fonds d’ailleurs) et d’obstacles : la création d’entreprise !

Le 8 octobre, la Nuit de la Création, organisée par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, a pris possession du Padel V du côté de la rue du Mouzon à Laxou, choix du lieu plus que judicieux vu l’ambiance électrique dans le centre-ville nancéien ce jour-là du fait des différentes manifestations lycéennes et violences urbaines généralisées.

Ambiance beaucoup plus calme mais d’une autre intensité sur les hauteurs de l’agglomération nancéienne en cette fin d’après-midi.

Une petite quarantaine d’exposants de la chaîne de la création d’entreprise (conseillers en création de la chambre consulaire, organismes de financement et banques, experts-comptables, assureurs, réseaux d’accompagnement et professionnels ou encore autres clubs business) étaient présents pour accueillir les porteurs de projets, histoire de les aiguiller dans les méandres de la création d’entreprise.

Côté visitorat, un concentré de la typologie actuelle des porteurs de projets. Beaucoup de 25-35 ans, le gros des troupes notamment présentes aux différents ateliers organisés (Lance ta micro, Crée ton logo et ton slogan, Identifier tes clients).

Projets à valeur ajoutée ?

«Les porteurs de projets ont changé depuis déjà quelques années. Nous remarquons que beaucoup viennent pour créer, en fait, une activité supplémentaire histoire de dégager un complément de revenus. Une grande partie se lance en micro-entreprise et généralement la première question qu’ils nous posent, c’est de savoir quelles sont les aides qu’ils peuvent obtenir pour se lancer», témoigne une responsable d’une structure accompagnatrice du sud meurthe-et-mosellan.

La micro-entreprise demeure le moteur dans les chiffres de la création d’entreprise en constante évolution. Ces «bons» chiffres de la création d’entreprise cachent surtout une réalité sociétale générale où le fait d’entreprendre est qualifié «d’entrepreneuriat de contrainte».

«Il est vrai qu’aujourd’hui, parmi les différents dossiers que nous avons, peu affichent réellement de valeur ajoutée notamment en termes de création d’emplois, même si certains affichent de bons potentiels mais ce n’est plus la majorité des cas», confie un directeur de pépinière d’entreprises.

Reste que la volonté d’entrepreneur, quelles que soient les raisons, apparaît bien présente. Le concours de pitch, «Qui veut financer mon entreprise ?», tend à le démontrer.

«Nous avions une trentaine de dossiers cette année et nous en avons sélectionné dix pour concourir. Cinq porteurs de projets et cinq entreprises de moins de trois ans. L’engouement entrepreneurial est bien présent», assure Lorène Scolard, accompagnatrice à la création d’entreprises à la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle.

Un engouement entrepreneurial certain, pour des raisons multiples, reste à concrétiser tout cela...