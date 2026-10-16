Le Département de Saône-et-Loire passe à la mise en œuvre de sa Stratégie départementale pour l’insertion et l’emploi (SDIE) pour la période 2026-2028. Adoptée le 17 décembre 2025, cette feuille de route vise à renforcer l’autonomie des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), à faciliter leur accès à la formation et à favoriser leur retour à l’emploi. Pour concrétiser ces objectifs, un appel à projets a été lancé en avril 2026 auprès des associations, des organismes de formation et des acteurs de l’emploi. Au total, 22 initiatives ont été retenues. Celles-ci doivent adapter les parcours d’accompagnement aux besoins des habitants et aux possibilités de recrutement locales, tout en répondant aux difficultés rencontrées par les entreprises pour embaucher.



Quatre priorités pour lever les obstacles

Les projets sélectionnés s’articulent autour de quatre axes : l’acquisition des savoirs fondamentaux, notamment la maîtrise du français et des outils numériques, l’amélioration de la mobilité, la prise en compte de la santé mentale et du handicap ainsi que l’accompagnement des travailleurs expérimentés.

Parmi les initiatives retenues, le programme «Connect RS» est porté par l’association Tremplin, en partenariat avec Syntaxe Erreur. Il prévoit de distribuer des ordinateurs portables reconditionnés aux bénéficiaires du RSA et de les former aux outils numériques nécessaires à la recherche d’emploi, dont l’intelligence artificielle. D’ici à décembre 2028, 120 ordinateurs doivent être distribués dans l’ensemble du département. Selon les objectifs annoncés, cette opération permettra également d’éviter l’émission de plus de 23 tonnes de CO₂. Les 22 projets doivent poursuivre leurs actions d’insertion pendant toute la durée de la stratégie départementale.