Rouen : une nouvelle plateforme pour verdir le fret ferroviaire

Implantée directement en bordure des voies ferrées par HAROPA PORT, la nouvelle installation permet de ravitailler les locomotives sans multiplier les déplacements nécessaires à l’approvisionnement. Elle répond à un besoin exprimé par les opérateurs ferroviaires lors du forum RégioFret de décembre 2024. Les équipes rouennaises de HAROPA PORT ont ensuite travaillé avec les partenaires industriels et techniques pour concrétiser le projet.

Le carburant proposé, l’Oleo100, est un B100 produit par SAIPOL à partir de colza français. Il constitue une alternative au gazole pour les locomotives équipées pour l’utiliser. La plateforme comprend également les aménagements nécessaires à son exploitation, notamment un accès adapté aux poids lourds de 44 tonnes, une aire de retournement, une signalisation spécifique et un raccordement électrique. Sa configuration doit permettre d’accueillir d’autres équipements logistiques en fonction des besoins futurs.

En France, le fret cherche à réduire ses émissions

La décarbonation du transport de marchandises constitue un enjeu économique pour les entreprises de logistique, les industriels et les gestionnaires d’infrastructures. Le recours au ferroviaire et aux carburants alternatifs fait partie des solutions étudiées pour réduire l’empreinte environnementale des chaînes d’approvisionnement. Leur déploiement dépend toutefois de plusieurs facteurs : disponibilité des équipements, compatibilité du matériel roulant, coûts d’exploitation et accès aux infrastructures adaptées.

Sur l’axe Seine, qui relie les activités portuaires aux bassins industriels et logistiques, la mise en place de solutions d’avitaillement contribue à diversifier les options proposées aux transporteurs.