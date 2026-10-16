Meuse : le vélo électrique Fluo arrive dans les gares du département

À Verdun et dans d’autres gares du Grand Est, le vélo électrique doit progressivement compléter les déplacements en train. Lancé en septembre 2025 à Obernai, le service Fluo comptabilise, au 17 septembre 2026, 12 300 locations et 135 000 kilomètres parcourus. Le réseau compte plus de 43 stations et doit en desservir 52 à terme. La Région prévoit notamment de poursuivre son déploiement à Verdun, afin de faciliter les trajets de proximité depuis les gares.

Pour les habitants de la Meuse, l’enjeu est de pouvoir rejoindre plus facilement leur destination après un trajet ferroviaire, sans dépendre systématiquement d’une voiture. Le service est proposé à six euros pour 14 heures de location, avec un tarif réduit de trois euros pour les abonnés du train Fluo et les détenteurs d’une carte Fluo. À l’échelle régionale, un tiers des locations est déjà réalisé à ce tarif préférentiel.

Mobilités : réduire la dépendance à la voiture

Le dispositif répond à un enjeu partagé par de nombreux territoires français : faciliter les déplacements domicile-travail et les trajets de loisirs en combinant plusieurs modes de transport. Selon les données communiquées par la Région, 27% des utilisateurs auraient effectué leur trajet en voiture si le service n’avait pas existé. L’offre peut ainsi contribuer à limiter certains déplacements automobiles, notamment autour des pôles ferroviaires.

L’exploitation et la maintenance ont été confiées à l’entreprise française Fifteen, qui mobilise quatre techniciens itinérants pour assurer le service dans la région.