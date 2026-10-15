Au Havre, les métiers industriels cherchent à se faire connaître auprès de jeunes éloignés de l’emploi. Le réseau Normandie AeroEspace (NAE), spécialisé dans l’aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité, s’engage auprès de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral pour accompagner les 16-30 ans sortis du système scolaire. En 2025, cette structure a suivi plus de 6 600 jeunes sur un territoire couvrant 87 communes.

Le partenariat prévoit notamment le déploiement du Serious Game de NAE au sein de l’espace Eurêka, implanté dans les quartiers Sud du Havre. Le réseau formera les intervenants à cet outil pédagogique, avec un objectif d’environ 80 jeunes sensibilisés au cours de la première année.

Des salariés volontaires des entreprises membres interviendront également pour présenter leurs métiers. Des visites d’entreprises, des offres de stages et d’emploi ainsi que des possibilités de parrainage compléteront le dispositif.

