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Normandie AeroEspace mobilise 80 jeunes pour préparer les talents industriels de demain

Au Havre, le réseau Normandie AeroEspace (NAE) et la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral s’associent pour aider les jeunes sortis du système scolaire à découvrir les métiers de l’aéronautique, du spatial et de la défense. 

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© NAE. NAE rapproche les jeunes des métiers industriels normands.

© NAE. NAE rapproche les jeunes des métiers industriels normands.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 15 octobre 2026 - Mis à jour le 15 octobre 2026

Au Havre, les métiers industriels cherchent à se faire connaître auprès de jeunes éloignés de l’emploi. Le réseau Normandie AeroEspace (NAE), spécialisé dans l’aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité, s’engage auprès de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral pour accompagner les 16-30 ans sortis du système scolaire. En 2025, cette structure a suivi plus de 6 600 jeunes sur un territoire couvrant 87 communes.

Le partenariat prévoit notamment le déploiement du Serious Game de NAE au sein de l’espace Eurêka, implanté dans les quartiers Sud du Havre. Le réseau formera les intervenants à cet outil pédagogique, avec un objectif d’environ 80 jeunes sensibilisés au cours de la première année. 

Des salariés volontaires des entreprises membres interviendront également pour présenter leurs métiers. Des visites d’entreprises, des offres de stages et d’emploi ainsi que des possibilités de parrainage compléteront le dispositif.