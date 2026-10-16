À Munich, SaarMoselle promeut son économie transfrontalière

Référence mondiale du secteur, EXPO REAL a réuni environ 42 000 participants venus de 74 pays et 1 777 exposants représentant 37 nations. Pour l’Eurodistrict, ce rendez-vous a constitué une occasion de développer les échanges avec des acteurs susceptibles de contribuer à l’attractivité et au développement économique de la région SaarMoselle. L’Eurodistrict était installé sur le stand collectif du Land de Sarre, d’une superficie d’environ 150 m², aux côtés d’une douzaine de co-exposants engagés dans le développement territorial. Cette participation s’inscrivait dans le projet PROMETER, cofinancé par le programme Interreg Grande Région au sein de la Zone fonctionnelle Eurodistrict SaarMoselle.

La démarche visait à favoriser le dialogue entre acteurs publics et privés, à mettre en valeur les complémentarités territoriales et à promouvoir une approche intégrée du développement économique, au-delà des frontières. En rejoignant le stand Germany’s Saarland, l'Eurodistrict SaarMoselle a ainsi souhaité inscrire la promotion de son territoire dans une dynamique partenariale, fidèle à l'ambition de ses intercommunalités membres.

À travers cette participation internationale, SaarMoselle réaffirme sa volonté de faire de la coopération transfrontalière un levier d’attractivité, de mise en réseau et de croissance. L’Eurodistrict a remercié gwSaar ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés pour leur contribution à cette initiative.