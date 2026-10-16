À Saint-Pierre-à Gouy, commune de Crouy-Saint-Pierre, un poste de transformation électrique vient d'être embelli dans le cadre du dispositif «Les Arts de la rue», porté par Territoire d'Energie Somme (TE80) et Enedis. Au fil des années, ces ouvrages électriques, pourtant indispensables, peuvent se trouver dégradés par le temps ou les incivilités (graffitis, affichage sauvage...).



Depuis 2015, TE80 et ses concessionnaires ont choisi de les transformer en supports d'expression artistique en les confiant à des artistes locaux. À Saint-Pierre-à-Gouy, la fresque a été réalisée par Made in graffiti sur un thème défini par la commune. Cette création, sur celui de la nature et des fleurs, fait écho au «chemin de la rose» qui mène vers les bois.

L’opération, menée dans le cadre d’une convention signée le 11 mars 2026, est financée à parts égales par TE80 et Enedis pour un montant total de 1 700 euros. Au-delà de l'embellissement, qui améliore le cadre de vie, cette démarche valorise le patrimoine, l’histoire locale, les paysages de la commune et favorise l’adhésion de la population.

D'autres postes valorisés

Ce dispositif est également déployé avec le second concessionnaire du département, la SICAE (société d'intérêt collectif agricole d’électricité) de la Somme et du Cambraisis, sur les communes relevant de son secteur de concession. Entre 2015 et décembre 2025, 440 postes ont été valorisés dans la Somme. 43 conventions sont déjà signées en 2026. 100 000 euros ont été mobilisés cette année par TE80 et ses concessionnaires : secteur Enedis : 60 000 euros (30 000 euros TE80 et 30 000 euros Enedis) et secteur SICAE : 40 000 euros (20 000 euros TE80 et 20 000 euros SICAE).

Les communes souhaitant rejoindre le dispositif doivent transmettre à TE80 une délibération du conseil municipal, des photographies du poste, son adresse et le thème retenu, en lien avec l’identité, l’histoire ou les spécificités de la commune. Après validation du comité de pilotage et signature de la convention, les travaux peuvent être engagés. Chaque commune peut bénéficier de l'embellissement d'un poste par an, avec une priorité donnée à celles qui n'ont pas encore participé à cette démarche.











