CCI Contacts réunit 160 dirigeants en Meuse

Le Domaine de l'Écart accueillera, le jeudi 2 juillet, l'un des principaux rendez-vous de networking économique de l'été en Meuse. Organisée conjointement par la CCI Meuse Haute-Marne, le Medef Meuse et Les Entrepreneurs Meuse (ex-CPME), cette soirée B to B réunira près de 160 dirigeants issus de la Meuse et de la Haute-Marne. L'objectif est de favoriser les rencontres professionnelles dans un environnement propice aux échanges, en dehors du cadre habituel des affaires. Les participants pourront profiter d'espaces dédiés aux discussions, d'un cocktail dînatoire et d'animations autour de jeux en bois, dans une ambiance inspirée des fêtes foraines anciennes. Au-delà de son caractère convivial, cette rencontre vise à développer les opportunités commerciales, encourager les partenariats entre entreprises et renforcer les liens entre les différents acteurs économiques des deux départements.

Networking : un levier pour les PME

À l'échelle nationale, les événements de networking s'imposent comme des outils stratégiques pour accompagner la croissance des entreprises, en particulier des PME. Face aux défis liés au recrutement, à l'innovation, au financement ou à la conquête de nouveaux marchés, les réseaux économiques jouent un rôle croissant dans la mise en relation des dirigeants et l'émergence de nouvelles collaborations. Pour les territoires, ces rencontres contribuent à renforcer l'attractivité économique, à stimuler les échanges interentreprises et à créer un environnement favorable à l'investissement et au développement des activités.