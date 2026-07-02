Le Fort de Vaux rouvre ses portes à Verdun

Après le Mémorial entièrement rénové à l’approche du Centenaire, c’est le Fort de Vaux qui vient de faire peau neuve avec cinq millions d’euros injectés dans ce site historique autour d’un projet d’envergure cofinancé par l’État, la région, le département de la Meuse, l’Union européenne et des mécènes privés. L’enjeu était de préserver l’authenticité du site, tout en renouvelant l’expérience de visite grâce à la mise en récit de l’histoire du fort. La fonction immersive vise à revenir sur le passé du fort bombardé par près de 8 000 obus chaque jour en 1916 et de raconter le siège qui aura duré jusqu’au 7 juin 1916. Cinq mois plus tard, les Allemands abandonnent le lieu, avant de détruire la tourelle et les deux observatoires cuirassés. Totalement repensés, le parcours de visite et son contenu devraient renforcer l’attractivité du Fort de Vaux, qui était jusqu’à présent moins visité, compte tenu de son emplacement quelque peu excentré par rapport au Mémorial et au fort de Douaumont.

Inauguration officielle en novembre prochain

Fermé au public pendant tout juste un an, cette réouverture constitue l’évènement majeur du 110e anniversaire de la bataille de Verdun. À cette occasion, la programmation se voudra diversifiée avec une visite libre, des conférences sur le projet, des représentations théâtrales, des lectures de témoignages ou encore des ateliers créatifs. Après la réouverture, un autre moment fort devrait être organisé en novembre prochain autour de la venue du Président de la République. Jérôme Dumont, le patron de l’exécutif meusien a lancé l’invitation, il y a déjà un an, et espère y accueillir le chef de l'Etat avec une volonté de mettre en lumière le Fort de Vaux pour profiter d’une nouvelle dynamique.