Emmanuel Rigaux prend la tête de Novacel

Emmanuel Rigaux vient d'être nommé président-directeur général de Novacel. Il a pris ses fonctions le 1er juillet au siège de l'entreprise, à Déville-lès-Rouen, avec pour mission de soutenir la croissance du groupe et de renforcer sa position de leader mondial des films de protection et de process. Il succède à Philippe Denoix, qui a fait valoir ses droits à la retraite après près de 20 ans passés chez Novacel et Compagnie Chargeurs Invest.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Emmanuel Rigaux a dirigé plusieurs entreprises internationales. Il était jusqu'à présent directeur général du groupe Heras, spécialisé dans les solutions de protection périmétrique, où il a piloté la transformation de l'entreprise après sa séparation du groupe CRH. Il a également occupé des fonctions de direction au sein de Balta, ainsi que chez Lafarge et Holcim, développant une expérience en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Chez Novacel, sa feuille de route repose sur l'accélération du développement de l'entreprise, le renforcement de l'innovation et l'expansion de sa présence à l'international.

