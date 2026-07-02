Christian Lambert, ancien patron du RAID à la tête des opérations ayant conduit à l'interpellation d'Yvan Colonna, et ancien préfet de Seine-Saint-Denis, est décédé à l'âge de 80 ans, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

"J'apprends la triste nouvelle du décès de Christian Lambert. Je salue la mémoire d'un grand flic, d'un grand préfet et d'un ami", a écrit le ministre sur le réseau social X. "J'ai une pensée émue pour sa famille, ses proches, et tous ceux qui, comme moi, ont eu l'honneur de travailler pour lui et à ses côtés", a-t-il ajouté.

Christian Lambert avait été le patron du RAID de 2002 à 2004, où il avait dirigé les opérations ayant conduit à l'arrestation en 2003 d'Yvan Colonna, condamné ensuite pour le meurtre du préfet Claude Erignac.

Proche de Nicolas Sarkozy, qui le surnommait "Panda", Christian Lambert avait été nommé préfet de Seine-Saint-Denis entre 2010 et 2013. Il était ensuite devenu le Monsieur ZSP (zones de sécurité prioritaires) du gouvernement, puis avait exercé comme directeur de la sûreté de la SNCF.

Né à Corbeil-Essonnes (Essonne), il a débuté sa carrière comme engagé volontaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 1964. Il était ensuite entré dans la police comme gardien de la paix avant de gravir les échelons et de devenir commissaire.

"Il était devenu un grand défenseur de la Seine-Saint-Denis", a salué auprès de l'AFP Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental depuis 2012, rappelant la "méfiance" des élus de gauche à sa nomination, "un acte très politique" de Nicolas Sarkozy selon lui.

"La réalité, c'est qu'il a aimé la Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis l'a aimé", a ajouté M. Troussel, se souvenant d'un homme d'une "grand disponibilité à toute heure de la journée et de la nuit" avec qui "le contact humain était d'une facilité, d'une simplicité extraordinaire".

"Il a laissé un empreinte profonde dans ce département", a réagi sur X l'actuel préfet de Seine-Saint-Denis, Julien Charles.

"Tous mes interlocuteurs m'évoquent un homme de caractère et de conviction, chaleureux, disponible et efficace. Il m'avait dit combien son passage en Seine-Saint-Denis l'avait profondément marqué", poursuit-il.