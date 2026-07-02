GPF fête ses 50 ans au service de la vie

En bref

Implantée à Plailly, dans l'Oise, depuis 1976, l'entreprise GPF (Gaz Purs et Fluides) est spécialiste en conception, installation, maintenance et dépannage des réseaux de distribution de fluides médicaux. Un savoir-faire unique depuis 50 ans dont le but est de garantir que l'air, l'oxygène, le vide médical arrivent sans faille jusqu'au patient.