GPF fête ses 50 ans au service de la vie

Entreprises
Deux récompenses nationales pour la Saône-et-Loire au concours des métiers
02/07/2026 A.B
Saône-et-Loire (71)
Implantée à Plailly, dans l'Oise, depuis 1976, l'entreprise GPF (Gaz Purs et Fluides) est spécialiste en conception, installation, maintenance et dépannage des réseaux de distribution de fluides médicaux. Un savoir-faire unique depuis 50 ans dont le but est de garantir que l'air, l'oxygène, le vide médical arrivent sans faille jusqu'au patient.
François d'Aligny, dirigeant de GPF. © Eloise Lenévanic
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