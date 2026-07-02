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GPF fête ses 50 ans au service de la vie

Implantée à Plailly, dans l'Oise, depuis 1976, l'entreprise GPF (Gaz Purs et Fluides) est spécialiste en conception, installation, maintenance et dépannage des réseaux de distribution de fluides médicaux. Un savoir-faire unique depuis 50 ans dont le but est de garantir que l'air, l'oxygène, le vide médical arrivent sans faille jusqu'au patient.

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François d'Aligny, dirigeant de GPF. © Eloise Lenévanic

François d'Aligny, dirigeant de GPF. © Eloise Lenévanic

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>En juin, GPF a connu un grand moment : elle a fêté ses 50 ans, au sein du siège la Société Philanthropique à Paris, la plus ancienne institution caritative laïque de France. Cinquante ans d'histoire d'une entreprise industrielle qui s'est lancé dans un marché de niche pour aujourd'hui rayonner partout en France et dans le monde. Fondée en 1976 par un homme engagé, Michel Cambernon, l'entreprise a ensuite été reprise par sa fille, Coralie Cambernon qui l'a ensuite cédée à François d'Aligny, l'actuel dirigeant depuis 2022.<br><br>Et 50 ans plus tard, GPF a gardé l'âme et la conviction de son .

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