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Le Forum Entreprises de Polytech Dijon de retour le 13 octobre

Le Forum Entreprises de Polytech Dijon se tiendra le 13 octobre prochain, de 13 h 30 à 17 h, dans les locaux de l’école, situés au 9 avenue Alain Savary à Dijon. Cette rencontre doit permettre aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer autour des opportunités de stage et d’emploi.

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 17 août 2026

Les entreprises pourront rencontrer directement les élèves-ingénieurs de Polytech Dijon lors du Forum Entreprises, organisé le mardi 13 octobre 2026. Une centaine d’élèves-ingénieurs en dernière année seront présents à cette occasion. Les entreprises pourront leur présenter leurs offres et échanger directement avec des profils correspondant à leurs besoins. 

Quatre domaines d’ingénierie représentés

Les entreprises participantes pourront rencontrer des étudiants issus des quatre formations proposées par Polytech Dijon : matériaux, informatique et réseaux, électronique et systèmes numériques, ainsi que robotique. Créée en 1991, Polytech Dijon est une école d’ingénieurs publique rattachée à l’Université Bourgogne Europe. Elle délivre quatre diplômes d’ingénieur, habilités par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et le ministère de l’Éducation nationale.

Au-delà du recrutement, cette rencontre doit permettre aux étudiants de mieux connaître les entreprises et les métiers auxquels leurs formations peuvent les conduire.  