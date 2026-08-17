Le Forum Entreprises de Polytech Dijon de retour le 13 octobre

Les entreprises pourront rencontrer directement les élèves-ingénieurs de Polytech Dijon lors du Forum Entreprises, organisé le mardi 13 octobre 2026. Une centaine d’élèves-ingénieurs en dernière année seront présents à cette occasion. Les entreprises pourront leur présenter leurs offres et échanger directement avec des profils correspondant à leurs besoins.

Quatre domaines d’ingénierie représentés

Les entreprises participantes pourront rencontrer des étudiants issus des quatre formations proposées par Polytech Dijon : matériaux, informatique et réseaux, électronique et systèmes numériques, ainsi que robotique. Créée en 1991, Polytech Dijon est une école d’ingénieurs publique rattachée à l’Université Bourgogne Europe. Elle délivre quatre diplômes d’ingénieur, habilités par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et le ministère de l’Éducation nationale.

Au-delà du recrutement, cette rencontre doit permettre aux étudiants de mieux connaître les entreprises et les métiers auxquels leurs formations peuvent les conduire.



