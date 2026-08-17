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Château-Thierry : une formation aux premiers secours pour les entreprises

Les 3 et 4 septembre 2026, la CMA Hauts-de-France organise à Château-Thierry une formation de 14 heures consacrée aux gestes de secourisme. Destinée aux professionnels et aux demandeurs d’emploi, elle associe apprentissage pratique et prévention des risques en entreprise.

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Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 17 août 2026 - Mis à jour le 17 août 2026

À Château-Thierry, la CMA Hauts-de-France proposera les 3 et 4 septembre une formation de 14 heures consacrée aux gestes de premiers secours. Artisans, salariés, conjoints collaborateurs, demandeurs d’emploi et autres professionnels pourront y participer. Le programme porte notamment sur la protection d’une victime, l’alerte des secours, les gestes à effectuer face aux accidents et l’utilisation d’un défibrillateur. Des mises en situation pratiques compléteront les enseignements afin de permettre aux participants de développer les réflexes nécessaires en cas d’urgence sur leur lieu de travail. Les pré-inscriptions sont ouvertes.

La prévention devient un enjeu économique

À l’échelle nationale, la prévention des accidents du travail représente également un enjeu pour les entreprises, notamment en matière d’organisation et de continuité d’activité. Former les salariés aux premiers secours contribue à renforcer leur capacité à réagir rapidement lorsqu’un incident survient, en attendant l’intervention des services spécialisés. Pour les petites entreprises et les artisans, où les effectifs sont souvent réduits, disposer de collaborateurs formés peut aussi participer à une meilleure organisation face aux situations d’urgence. Ces formations s’inscrivent ainsi dans une approche plus large de la prévention des risques professionnels et de la sécurité au travail.