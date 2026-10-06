Prix EY : six lauréats, six parcours hors du commun

EY a organisé sa traditionnelle remise des prix de l'Entrepreneur de l'année à la Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul, place emblématique de l'entrepreneuriat régional. Cette année, six parcours entrepreneuriaux ont été récompensés. Que ce soit pour leur histoire, leur détermination, leur innovation ou technologie de rupture, leur modèle de croissance ou encore leur stratégie commerciale, EY a célébré avant tout la diversité lors de cette soirée de remise des prix. «Sur 34 ans, c'est l'une des premières éditions où nous avons reçu autant de candidatures qui répondaient aux critères. Cela démontre bien la ferveur entrepreneuriale unique en Hauts-de-France, le sens de l'entrepreneuriat coule dans les veines des entrepreneurs de cette région» a introduit Jean-Pierre Letartre, président d'Entreprises et Cités. De son côté, Romain Lancelle, associé audit pour EY Nord de France a mis l'accent sur la qualité des dossiers : «Cette année, tous les candidats sont de véritables champions. Rien que d'être éligible, c'est une belle victoire». Parmi tous les candidats, six entreprises se sont démarquées :

Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année Nord de France a été décerné à Béatrice et Damien Debosque, dirigeants d'Api Restauration dans le Nord. Cette entreprise familiale représente aujourd'hui le 4ème opérateur européen de la restauration collective (éducation, petite enfance, santé, séniors et entreprises). Avec à son bord 12 500 salariés, le géant alimentaire réalise plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Mais API restauration n'a pas été distingué uniquement pour son modèle économique mais aussi pour sa capacité à innover et à placer l'humain au cœur de sa stratégie avec notamment l'actionnariat salarié mis en place depuis de nombres années déjà. La transmission de la deuxième à la troisième génération est actuellement en cours.





dans le Nord. Cette entreprise familiale représente aujourd'hui le 4ème opérateur européen de la restauration collective (éducation, petite enfance, santé, séniors et entreprises). Avec à son bord 12 500 salariés, le géant alimentaire réalise plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Mais API restauration n'a pas été distingué uniquement pour son modèle économique mais aussi pour sa capacité à innover et à placer l'humain au cœur de sa stratégie avec notamment l'actionnariat salarié mis en place depuis de nombres années déjà. La transmission de la deuxième à la troisième génération est actuellement en cours. Le Prix spécial du Jury Nord de France a été décerné à Guillaume Vidal-Soler pour Cheef , marque de plats diététiques et de programmes minceur livrés à domicile appartenant au Groupe EOL basé à Roncq près de Lille. Cet entrepreneur autodidacte a reçu le prix coup de cœur pour son parcours atypique et sa persévérance. «Tout est possible dans l'entrepreneuriat : réussir, s'effondrer, rembourser, se relever, créer, puis réussir de nouveau». Son entreprise emploie aujourd'hui 125 collaborateurs et réalise 37 millions de CA.





, marque de plats diététiques et de programmes minceur livrés à domicile appartenant au Groupe EOL basé à Roncq près de Lille. Cet entrepreneur autodidacte a reçu le prix coup de cœur pour son parcours atypique et sa persévérance. «Tout est possible dans l'entrepreneuriat : réussir, s'effondrer, rembourser, se relever, créer, puis réussir de nouveau». Son entreprise emploie aujourd'hui 125 collaborateurs et réalise 37 millions de CA. Le Prix de l’Entreprise familiale Nord de France a été attribué à Alexandra Lattaignant et son frère Jérémy Bourget, de Sainte Lucie 1885 dans l'Oise, maison française d'épices et d'aides à la pâtisserie. Cette entreprise familiale qui a fêté ses 140 ans est passée de 10 à 60 millions de CA au cours des dernières décennies.





dans l'Oise, maison française d'épices et d'aides à la pâtisserie. Cette entreprise familiale qui a fêté ses 140 ans est passée de 10 à 60 millions de CA au cours des dernières décennies. Le Prix de la Scale-up de l’Année Nord de France revient lui à Revital Rattenbach de 4P Pharma à Lille. Cette start-up en biotechnologies, que La Gazette a rencontré dernièrement, est promise à un bel avenir.





à Lille. Cette start-up en biotechnologies, que La Gazette a rencontré dernièrement, est promise à un bel avenir. Le Prix de la Start-up de l’Année Nord de France a été décerné à Pierre Lebel et sa jeune pousse Delivrone , implantée en Seine Maritime. Delivrone accompagne les établissements de santé dans leur projet d'innovation drone médical au service d'une logistique plus rapide, plus durable.





, implantée en Seine Maritime. Delivrone accompagne les établissements de santé dans leur projet d'innovation drone médical au service d'une logistique plus rapide, plus durable. Enfin, le Prix de l’Engagement sociétal Nord de France a été remis à Bénédicte Darcas, Emma Wallaert et Sandra Mencucci pour Les Fourchettes Roses, association basée dans le Nord. Cette application, qui se veut gratuite et intuitive, facilite la chaîne de solidarité entre aidants et malades pour continuer à bien se nourrir et maintenir le lien social pendant la maladie. L'association a été récompensée pour son formidable concept de solidarité et va continuer grandir.