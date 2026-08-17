La saison de rentrée des Défis Inter-entreprises se poursuivra à Beauvais le 1er octobre. La ville figure parmi les cinq étapes annoncées pour cette nouvelle édition, après Grand Poitiers le 3 septembre, puis Béthune-Bruay le 17 septembre et Blois/Chambord ainsi que Bourges le 25 septembre. L’événement entend réunir les salariés d’entreprises dans un cadre sportif et convivial.



Le principe repose sur un challenge en relais, avec des équipes composées de quatre participants. Les collègues peuvent également venir encourager les concurrents tout au long de l’épreuve. La journée se prolongera par une soirée de gala comprenant un repas, la remise des récompenses, de la musique live et la diffusion d’une vidéo retraçant le défi sportif. L’objectif affiché est de favoriser les échanges entre collaborateurs et de renforcer la dynamique collective au sein des entreprises.

462 équipes en 2025

L’édition 2025 avait rassemblé 462 équipes sur la ligne de départ. Pour cette 28e édition, les organisateurs invitent les entreprises à finaliser rapidement leurs inscriptions. Le rendez-vous beauvaisien constituera l’une des dernières étapes de cette rentrée sportive.



Au-delà de la compétition, le Défi Inter-entreprises mise sur un format associant activité physique, esprit d’équipe et temps de partage. À Beauvais comme dans les autres villes participantes, l’événement doit permettre aux salariés de se retrouver après la période estivale et de lancer la rentrée autour d’une expérience collective.