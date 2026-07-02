Les salariés de l'usine Nexans d'Autun ayant participé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris ont été officiellement distingués le 25 juin 2026. Ils ont reçu le diplôme de «Bâtisseur de Notre-Dame de Paris» ainsi que la médaille «Rebâtir Notre-Dame de Paris 2019-2024». La remise a été effectuée par Philippe Jost, président de l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, en présence de Jean Mouton, président de Nexans. Décernée au nom du président de la République Emmanuel Macron et de la ministre de la Culture Rachida Dati, cette reconnaissance s'adresse aux femmes et aux hommes ayant participé au chantier lancé après l'incendie du 15 avril 2019 et achevé avec la réouverture de l'édifice. La médaille souligne leur engagement dans un projet qui a mobilisé plusieurs centaines d'entreprises et de professionnels pendant cinq ans.

Le savoir-faire industriel mis à l'honneur

Cette distinction valorise également l'expertise développée par le site industriel d'Autun. L'usine Nexans a fourni les câbles nécessaires à l'électrification de la partie reconstruite de la cathédrale, apportant ainsi une contribution technique essentielle au chantier. À travers cette réalisation, le savoir-faire des équipes autunoises a participé à la restauration d'un monument emblématique du patrimoine français. Cette reconnaissance rappelle aussi que la reconstruction de Notre-Dame a reposé sur l'engagement de milliers de professionnels répartis sur l'ensemble du territoire, dont le travail, souvent réalisé loin de Paris, a été indispensable à la réussite de ce projet patrimonial. Pour les salariés de Nexans Autun, cette distinction vient consacrer leur participation à une opération qui restera durablement inscrite dans l'histoire de la restauration du patrimoine français.