Les entreprises de l’Oise peuvent participer aux Trophées métropolitains de l’Innovation 2026. Lancé par le Pôle Métropolitain de l’Oise (PMO), le concours vise à valoriser les structures qui développent de nouvelles solutions ou font évoluer leurs pratiques. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 septembre à 23h59.



Deux catégories sont proposées. La première, «Innovation Tech», concerne les produits, services ou procédés reposant sur une avancée technique. La seconde porte sur les innovations sociales, de service ou organisationnelles. Elle distingue notamment les démarches répondant à de nouveaux besoins, améliorant le fonctionnement des entreprises ou produisant un impact durable.

Remise des prix en novembre

Trois distinctions seront attribuées : un prix dans chacune des deux catégories et un «Coup de cœur du jury». Les projets seront évalués avant une cérémonie prévue le 19 novembre au TIGRE, à Margny-lès-Compiègne, dans le cadre des Rencontres Entreprises & Territoires.



Les candidatures doivent être déposées en ligne avant le 18 septembre. Le concours est ouvert aux entreprises du territoire souhaitant présenter une innovation technologique, sociale, organisationnelle ou liée à un nouveau service. La cérémonie réunira notamment les représentants des trois intercommunalités membres du PMO : l’Agglomération de la Région de Compiègne, l’Agglomération Creil Sud Oise et la communauté d’agglomération du Beauvaisis.