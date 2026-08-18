Le programme «Dans les coulisses de l’industrie» propose deux rendez-vous sur la plateforme des Chavannes, à Saint-Vallier. Le premier aura lieu mercredi 19 août à 10h00 chez Erion. L’entreprise assure la maintenance de matériels roulants pour des compagnies de transport de marchandises. Les visiteurs pourront découvrir ses ateliers et les activités réalisées sur place.



Une seconde visite est prévue mercredi 26 août à 15h00 chez Novium. Cette société conçoit et assemble des engins spéciaux utilisés notamment pour l’entretien du réseau ferroviaire et des ouvrages d’art. D’autres sessions sont programmées chez Erion les 21 octobre et 9 décembre, ainsi que chez Novium les 28 octobre et 16 décembre 2026.

Réservation obligatoire

Les visites sont accessibles uniquement sur réservation, avec un nombre de places limité. Les billets sont disponibles auprès de l’Office de tourisme Creusot Montceau ou en ligne. Le tarif est fixé à 6 euros par personne et à 4 euros pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi sur justificatif. Les conditions d’accès peuvent varier selon l’entreprise. Les informations sont communiquées lors de la réservation.