Le MEDEF Côte-d’Or réaffirme son rôle de pilier économique en s'engageant aux côtés de cet événement majeur. Face aux tensions actuelles sur le marché du travail, l'organisation patronale mobilise le tissu entrepreneurial local pour maximiser les rencontres humaines et directes. Ce partenariat permettra de rassembler 2 500 candidats, des entreprises locales et des organismes de formation lors d’une journée d'échanges directs visant à répondre aux défis de recrutement du territoire et à soutenir l'économie régionale.

Pour les entreprises de Côte-d’Or, cette action collective représentera une occasion idéale de valoriser leurs métiers, de renforcer leur marque employeur et d'accélérer l'intégration de nouveaux profils au sein de leurs structures.

Une approche hybride au service des entreprises locales

L'événement combinera des rencontres physiques de 9h30 à 17h et un dispositif numérique prolongé. Grâce à une plateforme en ligne dédiée, les adhérents du MEDEF et les exposants pourront diffuser leurs offres et planifier des rendez-vous en amont. Cette double approche facilitera l'identification des talents et optimisera le processus de sélection, confirmant l'efficacité des synergies locales en faveur de l'insertion professionnelle.





Cette édition 2026 s'annonce comme une étape clé pour l'écosystème économique dijonnais, prouvant que la proximité reste un levier indispensable pour l'emploi.