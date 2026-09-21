Itron poursuit son développement à Mâcon avec 37 emplois actuellement proposés dans ses activités de production. Le site fabrique chaque mois près de 100 000 compteurs d’eau destinés aux particuliers, ainsi que 10 000 à 20 000 modèles pour les clients commerciaux et industriels. Dans un contexte de recrutement difficile dans l’industrie, l’entreprise cherche à mieux faire connaître ses métiers. Elle mise également sur les passerelles entre différents secteurs professionnels afin d’attirer des candidats aux parcours variés.

Des profils aux parcours diversifiés

Les besoins concernent plusieurs domaines. Itron recherche notamment des profils techniques, mais aussi des candidats pour la recherche et développement, le marketing et les fonctions supports. Certains postes à dimension internationale nécessitent une maîtrise de l’anglais. L’entreprise met par ailleurs en avant la diversité des parcours et l’inclusion. Elle mène notamment des actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Avec ces recrutements, le site mâconnais souhaite son rôle dans l’emploi industriel au sein de Mâconnais-Beaujolais Agglomération.