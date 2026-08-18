Nicolas Altmayer, producteur des films "OSS 117" et "Brice de Nice", et Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dans les Deux-Sèvres, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Niort.

Le couple a été tué lundi vers 16H00 sur une route départementale à Airvault, dans le nord du département.

Leur véhicule "a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, alors qu’ils doublaient un autre véhicule", précise le vice-procureur de Niort, Nicolas Leclainche, qui a ouvert une enquête pour "homicide involontaire par conducteur", afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Mathilde Favier, 57 ans, était directrice des relations publiques de la marque Dior et Nicolas Altmayer, producteur de cinéma de 61 ans à la tête de la société Mandarin & Compagnie avec son frère Éric, est connu pour avoir produit les films "OSS 117" et "Brice de Nice" avec Jean Dujardin, ou plus récemment "Alpha" de Julia Ducournau et "Monsieur Aznavour", avec l'acteur Tahar Rahim.