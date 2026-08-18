Le pape est attendu à Metz vers 10 heures. Première étape de sa visite : le Centre des Congrès Robert Schuman, où il participera à une rencontre interreligieuse. À 11 heures, il prendra part à un échange consacré aux « racines de l'Europe pour la paix et l'unité », autour des questions de dialogue et de paix en Europe.

L’après-midi, le public pourra apercevoir le pape lors d’un parcours en papamobile dans les rues de la cité messine. Le départ est prévu à 14 h 30, depuis l’avenue Foch, avec un itinéraire passant notamment par la place Mondon, l’avenue Robert Schuman, la place de la République, la rue de la Garde et la place de Chambre, avant l’arrivée à la cathédrale Saint-Étienne.

À 16 heures, le pape Léon XIV célébrera une messe à la cathédrale Saint-Étienne. Pour permettre au plus grand nombre de suivre cette journée, plusieurs fan zones équipées d’écrans géants seront installées dans le centre-ville.

Où voir le pape à Metz ?

Trois moments sont particulièrement attendus par les habitants et les visiteurs. Le premier sera son arrivée, sur le parvis des Droits de l’Homme, entre le Centre Pompidou-Metz et le Centre des Congrès Robert Schuman. Le deuxième correspondra au passage de la papamobile dans les rues de la ville. Enfin, le pape doit arriver sur la place d’Armes, où il bénira la foule.

Cette visite va également demander une organisation particulière pour la ville. Metz prévoit d’accueillir de nombreux visiteurs et travaille avec les différents acteurs concernés sur les conditions d’accès, les transports et les déplacements. Des informations pratiques, notamment sur les éventuelles restrictions de circulation, seront communiquées progressivement.