À Metz, le Centre Pompidou continue de séduire son public

Au fil des années, le public du Centre Pompidou-Metz a également évolué. L’âge moyen des visiteurs est désormais de 36,5 ans, soit environ dix ans de moins qu’en 2015. Le musée attire aussi davantage de visiteurs étrangers, qui représentent aujourd’hui 26% de sa fréquentation. Sa programmation, mêlant différentes disciplines et expériences artistiques, semble contribuer à cette diversité du public.

Dans le détail, plusieurs expositions présentées en 2025 ont attiré plus de 500 visiteurs par jour en moyenne. «La Répétition» a ainsi enregistré 349 786 visiteurs en 619 jours, soit 565 par jour. Katharina Grosse. «Déplacer les étoiles» a accueilli 137 152 personnes en 231 jours, avec une moyenne de 594 visiteurs quotidiens.

Une programmation qui séduit le public

D’autres expositions ont également rencontré leur public. Après la fin. Cartes pour un autre avenir a attiré 97 674 visiteurs en 188 jours, soit 520 par jour, tandis que «Copistes» en a enregistré 91 292 en 172 jours, avec une moyenne de 531 visiteurs quotidiens. L’exposition «Dimanche sans fin». Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou s’est, elle, distinguée avec des journées pouvant atteindre 1 110 visiteurs en 2025.

Côté programmation, le public peut actuellement découvrir l’exposition «Mrs. N’s Palace», consacrée à l’artiste Louise Nevelson, jusqu’au 31 août, tandis que «Dimanche sans fin» est annoncée jusqu’en 2027.